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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..بعد اعلان الزبيدي الانفصال وادارة المناطق الجنوبية..عبد الملك الحوثي يتلقى خبر صاعق وكارثي هز كل القيادات الحوثية واربك كل حساباتهم

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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..بعد اعلان الزبيدي الانفصال وادارة المناطق الجنوبية..عبد الملك الحوثي يتلقى خبر صاعق وكارثي هز كل القيادات الحوثية واربك كل حساباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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