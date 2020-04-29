ضمن حملة واسعة.. الحوثيون يختطفون مدير مستشفى وإمام مسجد بذمار

نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية حملة اختطافات ومداهمات واسعة، حيث اختطفت الاحد الماضي مدير عام مستشفى محمد المصلي، بالإضافة إلى إمام إحدى المساجد، بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).



وقالت مصادر محلية "أن مليشيات الحوثي اختطفت "على العبري" المدير التنفيذي لمستشفى المصلي من مقر عمله في في حي الحوطة وسط المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة".



والاثنين الماضي اختطفت مليشيا الحوثي، إمام وخطيب جامع الغفران "عامر قطران"، في محافظة ذمار، عقب مداهمة المسجد في "الدائري الغربي" أثناء صلاة عشاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون معرفه الأسباب.



وخلال الأسابيع الماضية شنت مليشيات الحوثي حملة اختطافات واسعة شملت العشرات للمواطنين وعدد من طلاب الجامعات واقتادتهما إلى سجن الأمن السياسي التابع للميليشيات في المدينة.

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