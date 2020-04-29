عدن: تسجيل أربع حالات وفاة نتيجة موجة جديدة من "حمى الضنك"

توفي أربعة أشخاص خلال الساعات الماضية، جراء الإصابة بحمى الضنك في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقال تقرير صادر عن مركز الترصد الوبائي، إنه "سُجل أربع حالات وفاة في مديرية المنصورة، جرى الإصابة بحميات تتطابق أعراضها مع حمى الضنك، أو مرض الشكنجوليا".

وأكد مسؤول الترصد الوبائي في عدن صهيب أحمد، أن "هناك موجة شديدة من حمى الضنك مع مضاعفات تنفسية حادة جدا".

وأشار إلى أن فرق الاستجابة السريعة نزلت للمديريات للتدخل، لكن الموضوع يحتاج تدخل عاجل من قبل وزارة الصحة.

إلى ذلك قال مصدر مسئول في الأمانة لرئاسة الوزراء،: إن "رئيس الوزراء معين عبدالملك، أجرى عدد من الاتصالات بالمسئولين في مكتب الصحة ووزارة الصحة بعدن وحثهم على ضرورة تعزيز الإجراءات الصحية لمتابعة التطورات.

Advertisements

وذكر أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة متابعة الحالات المرضية الأخيرة التي أعلن عنها في عدن مؤكدا اضطلاع كافة المؤسسات الحكومية بدورها حيال الوضع الصحي في عدن وكافة المحافظات اليمنية الأخرى.

ولفت إلى أن رئاسة الوزراء تتابع عن كثب كافة الجهود الصحية وبما يضمن تجنيب عدن أي انتشار أو تفشي لأي وباء..

وأكد المصدر - وفق المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء- أن التوجيهات قضت ببدء حملة رش ضبابية في عموم مديريات عدن تبدأ غدا الأربعاء.



وتواجه عدن كارثة بيئية جراء طفح المجاري في شوارع المدينة، واختلاطها بمياه ومخلفات السيول التي اجتاحت المدينة الأسبوع الماضي، وهو ما يضاعف من انتشار الأمراض الوبائية.

ولا تزال المياه راكدة في عدة مناطق بمدينة عدن، ولم تقوم سلطة الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الإماراتي بمسؤوليتها في شفط المياه ورفع مخلفات الأمطار.

