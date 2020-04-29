شكرا لمتابعة خبر عن تصريح من مجلس الوزراء السعودي بشأن اعلان المجلس الانتقالي الانفصال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شدد مجلس الوزراء السعودي على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الافتراضية التي عقد اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.

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وأشاد مجلس الوزراء السعودي بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ، في شهر رمضان