شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : لاول مرة تهديد سعودي بحسم المعركة في عدن مع الانتقالي وطرف محسوب على الأخير يهدد المملكة ويحذرها (فيديو وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حوار متلفز على قناة روسيا مساء الاثنين هدد المحلل العسكري والاستراتيجي السعودي محمد القبيبان بحسم المعركة في عدن خلال فترة بسيطة.

وقال القبيبان في رده على الصحفي صلاح السقلدي ان عدن منطقة مفتوحة وكتيبة واحدة كافية ان تذهبوا في مهب الريح وتعود الى المكان الذي اتيت منه.

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ووجه الصحفي صلاح السقلدي انتقادات حادة للموقف السعودي واتهمها بالسكوت ازاء التماطل في تنفيذ اتفاق الرياض ، وتصرفات وفساد الشرعية.

وقال القبيبان ان المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لديه خيارات اخرى في ثني الانتقالي على إعلانه الأخير .

ولوح باستخدام القوة في حال ان الانتقالي أصر على إعلانه الأخير.

وقد هاجم القبيبان الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي قائلا أنت لست بقد دول الخليج وعليك ان تعلم يا صلاح ان القوة الذي استخدمها التحالف في اليمن إلى حد اللحظة لا تتجاوز 10%..

ودافع الصحفي الجنوبي عن بيان الانتقالي وحذر السعودية من ارتكاب إي حماقة .

وقال السقلدي ان إي حماقة ترتكبها السعودية ستكون بمثابة انتحار وإعلان حرب أخرى محذرا التحالف من دخوله دوامة كبيرة في حال استخدمت السعودية القوة ضد الانتقالي.