شكرا لمتابعة خبر عن أكبر قبائل الجنوب يعلنون أول تحرك رسمي ضد قرار المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن شيوخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى رفض إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا “إدارة ذاتية للجنوب والانفصال. وقال شيخ مشايخ القبائل، عيسى ياقوت، في بيان، إنه “يتمسك بالقيادة السياسية الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض إعلان الانتقالي”. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وأكد أن “المجلس الانتقالي لا يحق له الوصاية على أبناء الجنوب”. وتعد سقطرى أحد أبرز مناطق التوتر في الجنوب بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.

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