شكرا لمتابعة خبر عن MBC تحسم الجدل المثار حول برنامج رامز مجنون رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مجموعة “mbc”، إن أي حلقة من حلقات برنامج “رامز مجنون رسمي”، لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيف، مؤكدة أن لديها موافقات لكل الضيوف الذين ظهروا في البرنامج.

وقالت إدارة القناة في بيان لها: “برنامج رامز مجنون رسمي من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.

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وأضاف البيان: “أنه من البرامج الترفيهية الحاضرة بقوة ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التليفزيونات والشبكات الرائدة، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية منه لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة.. وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن”.

وأكد البيان، أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.