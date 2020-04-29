شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : سمية الخشاب تقلب الطاولة على برنامجي رامز جلال وفيفي عبده وتكشف عن مفاجآت صادمة ! فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب الفنانة فيفي عبده، والذي حلت عليه ضيفة هذا العام في برنامج “خلي بالك من فيفي”، مؤكدة أنها تظاهرت بعدم معرفتها لإقناع المشاهد.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية، إن عددا كبيرا من النجوم يكونون على دراية مسبقة بالمقالب التي تعرض عليهم، مضيفة أن برنامج رامز جلال أيضا يتم إخبارهم بوجود مقلب ولكن دون التطرق لتفاصيله حتى يكون هناك مصداقية في ردود الفعل.

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أعلم أن هنالك مقلبا وأضافت: “كنت أعلم أنني ببرنامج في بيت فيفي.. خاصة أنه ظاهر في الديكور الذي في منزلها.. لكن لم أكن أعلم نوع المقلب، الصراخ والتكسير والمفرقعات لم أعلمها لكن أعلم أن هنالك مقلبا”.

واستطردت: “حتى في برنامج رامز جلال، يقول لنا أنه برنامج مقالب لكن لا يقول تفاصيله.. ممكن يلمحون أنه مقلب لكن لن يحرقوا البرنامج أبدا ويتركونا نكتشفه”.