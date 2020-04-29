شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتراجع عن قرار الانفصال ويعتذر من ابناء الجنوب ويدلي بهذا الاعتراف الخطير الذي صعق الجميع..لن تصدق ما قاله الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر جنوبية مقربة من رئيس المجلس الانتقالي انه اعترف بالتسرع والاستعجال لاعلان مثل هذا الامر الهام خاصة وان الوقت لم يكن مناسبا .

واوضحت المصادر ان زلة لسان من عيدروس الزبيدي اثناء تناول وجبة الافطار في رمضان فضحت ان من يقف وراء هذا الامر هو الامارات ، حيث قال الزبيدي الضغط يولد الانفجار ويجعلك احيانا تتصرف بطريقة غير مناسبة.

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من جانبه وجه سلمان الأنصاري؛ رئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية، الأحد، رسالة واضحة وصريحة للإمارات، ردًا على انقلاب ما يسمى بـ‘‘المجلس الانتقالي الجنوبي’’ المدعوم من أبوظبي، متهمها إياها برفع السلاح في وجه القوات السعودية وخيانة العهد.

وقال "الانصاري" في تغريدة له على تويتر رصدها "ناس تايمز" إن: "نقض تعهدات اتفاق الرياض، ورفع السلاح بوجه القوات السعودية، وخيانة العهد والوعد، ونشر الفوضى، والطعن في الظهر، واستقطاب الذمم الرخيصة، والأكاذيب المركبة، والإستغفال المكشوف (ليست مسؤولية قيادات ميليشيا التمرد الانتقالي؛ بل مسؤولية داعميه)".

ويوم أمس، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، تفعيل الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها وإعلان حالة الطوارئ.