شكرا لمتابعة خبر عن قناة MBC تتطاول على الملك فهد بن عبدالعزيز بتعدي على حقوقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مسرحية سيف العرب الكويتية، موجة جدل كبيرة؛ إثر حذف مشهد منها يمتدح فيه الفنان الراحل حسين عبدالرضا الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" .

وحذفت قناة mbc، المشهد من المسرحية التي تتحدث عن الغزو العراقي للكويت، وفيها يُشيد حسين عبدالرضا بجهود المملكة آنذاك.

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وأعرب الجمهور، عن استغرابه من قيام الفناة باقتطاع المشهد، فيما تصدر وسم سيف_ لعرب قائمة الأكثر تداولًا في الكويت.

وأكد الدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا نجل الفنان حسين عبدالرضا/ أن الجهة سلمت قناة MBC العمل كامل دون حذف ويتم نشره وفق سياسات القناة ولكنه لايعلم سياسات قناة MBC في نشر العمل.