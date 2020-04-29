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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة" وقف الحجر الصحي والسماح بفتح المراكز التجارية والمطاعم وعودة الحياة لطبيعتها في كل مدن المملكة العربية السعودية !

اعلنت مملكة السويد رفض اجراءات الحجر الصحي وأكدت انها لن تقوم بحظر التجوال في كافة انحاء مدنها بعد تأكيدات احد الاطباؤ ان الحظر والحجر الصحي لن يكون مفيدا في مكافحة فيروس كورونا .

وقال مسؤول سويدي رفيع ان أن الحياة في كافة المدن السويدية مستمرة كالمعتاد. المحلات التجارية والمطاعم والحانات في جميع أنحاء السويد لا تزال مفتوحة للعمل ، حيث تتخذ البلاد نهجها الخاص لمكافحة وباء فيروس كورونا.

جديد اب برس

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واشادت منظمة الصحة العالمية بهذا الاجراء ووصفته بالاجراء الجيد حيث ان الخوف والهلع يضعف قوة المناعة في الجسد ويجعله عاجزا عن مقاومة الفيروس القاتل .

ويقول كبير علماء الأوبئة في وكالة الصحة العامة إن الحجر الصحي العام سيضر أكثر مما ينفع وقد يُصبح هناك توازناً في الحالات الجديدة إذا اتبعت الجماهير النصيحة بشأن التباعد الاجتماعي.