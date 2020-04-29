شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل " نداء استغاثة.. ما الذي يحدث في العاصمة!؟.. وفاة رجل وإصابة امرأة .. تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل " نداء استغاثة.. ما الذي يحدث في العاصمة!؟.. وفاة رجل وإصابة امرأة .. تفاصيل !

بعد وفاة رجل وإصابة امرأة.. سكان صنعاء القديمة يطلقون نداء استغاثة لإنقاذ المدينة التاريخية : نيوز ماكس1

في الوقت الذي أطلق سكان مدينة صنعاء القديمة، نداء استغاثة لإنقاذ المدينة التاريخية من الانهيار، بسبب الإهمال المستمر وهطول أمطار غزيرة، توفي رجل وأصيبت امرأة فجر الثلاثاء، إثر انهيار أحد منازل المدينة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

مصادر محلية أكدت أن منزلا قديما بمدينة صنعاء القديمة والتاريخية، انهار فوق ساكنيه فجر الثلاثاء 28 أبريل/ نيسان 2020م، متسببا بوفاة رجل وإصابة امرأة.

جديد اب برس

Advertisements

​

وتحدث سكان صنعاء القديمة لوكالة خبر، إن عشرات المنازل أصبحت آيلة للسقوط بسبب عدم صيانة المدينة التاريخية والسياحية طيلة السنوات الست الأخيرة.

وأوضحوا أن عدم صيانة المدينة ووفقاً لشروط منظمة اليونسكو قد يجعلها أكثر عرضة لمخاطر الانهيار في ظل الإهمال الزائد لمليشيا الحوثي رغم الجبايات الواسعة التي تفرضها على المنشآت السياحية.

وتواصل وزارة السياحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء فرض جبايات مالية ورسوم سنوية على مالكي اماكن الايواء والطعام والشراب بمختلفها، بالاضافة الى الاستراحات العامة والحدائق والمتنفسات، وتسخير جميع تلك الايرادات والجبايات لصالح قيادات نافذة.

رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية المعيَّن من مليشيا الحوثي، خالد الابراهيمي، اعترف في حديث لموقع 26 سبتمبر الخاضع لسيطرة ذات المليشيا، بان منازل صنعاء القديمة اصبحت آيلة للسقوط وتحتاج الى ترميم.

وتتحمل المليشيا التي تخضع صنعاء لسيطرتها كامل مسؤولية الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وساكنيها، وفقا لنص قانون الحفاظ على الاثار والمدن التاريخية رقم 16 لسنة 2013م وكافة افراد المجتمع، باعتبارها مقصدا سياحيا ومعلما تاريخيا للبلاد.