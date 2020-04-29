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عدن - ياسمين التهامي - دقت ساعة الصفر.. بيان عاجل لإقتحام مدينة عدن يقابله دفع بتعزيزات ضخمة (تفاصيل طارئة)!

أعلنت قوات الفار هادي في أبين، الجاهزية القصوى وانتظارها ”توجيهات عليا لساعة الصفر وتحرير عدن ممن وصفتهم بعصابة الانقلاب الانتقالية“. جديد اب برس Advertisements ​ وقالت قيادة قوات الفار هادي في أبين، في بيان لها، إن إعلان المجلس الانتقالي الحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية ”تمرد واضح وانقلاب على اتفاق الرياض“. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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