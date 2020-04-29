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عدن - ياسمين التهامي - في غاية الخطور" الزبيدي يباغت الحميع بقرار صاعق قصم ظهر كل ابناء المحافظات الجنوبية ..ويقول انها اجراء مؤقت لكنه ضروري ( نص القرار المرعب )!

أوضح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح سبب منع التحويلات المالية الى الخارج. وقال في منشور له على صفحته الرسمية على "فيس بوك":وقف التحويلات المالية للخارج قرار مؤقت هدفه تنظيم التعاملات المالية ، ومنع تهريب أموال المؤسسات والمصالح الحكومية المودعة في البنوك والمصارف الخاصة بأسماء أشخاص للخارج . وتابع صالح:عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية لم تكن تتعامل مع البنك المركزي ، وتودع ايراداتها في حسابات بأسماء أفراد بعيدين عن الشبهة ، وهناك محاولات لتهريبها إلى الخارج بعد قرار إعلان الإدارة الذاتية. وأشار نائب رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح في منشوره : تم اللقاء مساء أمس بجمعية الصيارفة بعدن ، لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية العملة جديد اب برس Advertisements ​

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