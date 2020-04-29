شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تسبب الانتفاخ تجنبها في السحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السحور يعد أهم وجبة خلال شهر رمضان، فهي المخزون الصحي للصائم، وعند تناول وجبة سحور صحية فأنت تحظي بصحة جيدة، وتقلل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية خلال ساعات الصيام.

ونجد أن بعض الأشخاص خلال ساعات الصيام يتعرضون للإصابة بالانتفاخ، وهذا الأمر يعد بسبب تناولهم لبعض الأطعمة المسببة لذلك، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع HEALTHLINE الأطعمة التي تتسبب في الإصابة بالإنتفاخ، ومنها:

- العدس



أشار التقرير، أن العدس يعد من البقوليات، التي تحتوي علي نسبة عالية من البروتين والألياف، ويرجع احتوائها علي نسبة عالية من الألياف إلي تعرض الجسم للإصابة بالانتفاخ، وتراكم الغازات في المعدة

- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية هي سبب آخر يتسبب في الإصابة بالانتفاخ، فهي تحتوي علي كميات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يتسبب في الإصابة بتراكم الغازات في المعدة، ويزيد من فرص الإصابة بالإنتفاخ.

-البروكلي والقرنبيط والكرنب

هذه الخضرواتتعد من أغني أنواع الخضروات بالعناصر الغذائية الجيدة، وتحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وفيتامين سي وك وعنصر الحديد والبوتاسيوم، ولكنها أطعمة صلبة وتأخذ وقت في هضمها، ولذا تتسبب في الإصابة بالانتفاخ الشديد في البطن، ويمكنك استبدال هذه الخضروات بالسبانخ والخيار والخس والكوسة.

-الأطعمة الغنية باللاكتوز

بعض الأشخاص يعانون من حساسية اللاكتوز، ويتسبب في هذا الأمر عدم قدرة الجسم علي إفراز إنزيم اللاكتاز لهضم منتجات الألبان، ولذا ينصح بتناول الألبان ومشتقاطتها الخالية منه، أو تجنبها لتجنب الإصابة بالإنتفاخ.

جديد اب برس

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