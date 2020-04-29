عاجل وخطير" قناة العربية تقطع كل برامجها وتفاحىء الشعب اليمني بهذا الخبر الصاعق وتكشف الموقف السعودي الرسمي من الانفصال وقيام دولة جنوبية مستقلة .. تفاصيل هامة !

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أن السعودي ترفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني التى كفلها اتفاق الرياض الى مزايدات. وقال الجبير وفقاً لقناة العربية، إن السعودية ترفض بيان المجلس الانتقالي وتدعو إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض. وياتي هذا التصريح الجبير عقب رفض

التحالف العربي للانقلاب الذي قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي . الخبر من المصدر

جديد اب برس

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