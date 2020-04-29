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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 29-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 29-4-2020? اردوغان يعلن تدخل تركيا في اليمن ويؤيد السعودية لأول مرة في أنقلاب غريب لموقف بلاده .. تفاصيل طارئة ! أكدت تركيا، اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب اليمنيين واستقرار ووحدة أراضيهم ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة عبر حوار شامل بقيادة الأمم المتحدة. جديد اب برس Advertisements ​ ودعت تركيا -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها- أطراف النزاع في اليمن إلى تجنب الخطوات التي من شأنها انتهاك وحدة وسيادة بلادهم، والامتثال لوقف إطلاق النار.

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