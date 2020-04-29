شكرا لقرائتكم خبر عن ليز غراندي:وكالة الأغاثة وباقي الوكالات الانسانية العاملة باليمن..تحذر من أن هناك احتمالا حقيقياً أن يكون فيروس’’كورونا‘‘قد تم انتشاره دون أن يتم اكتشافه في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/28 الساعة 08:31 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت الأمم المتحدة إن وكالة الأغاثة تشعر بمخاوف بالغة من وجود وإمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن.



وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن هناك مستوياتٍ منخفضةً من المناعة العامة ومستوياتٍ عالية من الضعف الحاد ونظام صحي هش ومثقل.

وأشارت إلى أن الوكالات تحذر من أن هناك احتمالا حقيقياً أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون أن يتم اكتشافه أو التخفيف من حدته، وهذا يزيد من احتمال حدوث زيادة في الحالات التي قد تطغى بسرعة على القدرات الصحية.

مؤكدة على وجوب إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية في حضرموت، شِفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا .

وأكد مكتب الصحة، أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية.

والحالة هي لمواطن في العقد السادس يعمل في ميناء الشحر، وتم إخضاعه للحجر الصحي منذ العاشر من الشهر الجاري.

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وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن هناك مستوياتٍ منخفضةً من المناعة العامة ومستوياتٍ عالية من الضعف الحاد ونظام صحي هش ومثقل.

وأشارت إلى أن الوكالات تحذر من أن هناك احتمالا حقيقياً أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون أن يتم اكتشافه أو التخفيف من حدته، وهذا يزيد من احتمال حدوث زيادة في الحالات التي قد تطغى بسرعة على القدرات الصحية.

مؤكدة على وجوب إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية في حضرموت، شِفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا .

وأكد مكتب الصحة، أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية.

والحالة هي لمواطن في العقد السادس يعمل في ميناء الشحر، وتم إخضاعه للحجر الصحي منذ العاشر من الشهر الجاري.

