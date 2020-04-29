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الرياض - رنا عبدالله - عـاجل .. أجهزة الامن المصرية تلقي القبض على الفنان "رامز جلال" .. وقناة MBC توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا الفعل الصادم .. شاهد

طالب المحامي المصري ورئيس نادي الزمالك "مرتضى منصور"، بمعاقبة رامز جلال مقدم برامج المقالب ، بتهمة الشروع في القتل، وإيداعه مستشفى المجانين، بسبب برنامجه الذي يعرِّض فيه الضيوف للخطر 83282298 Advertisements وقال مرتضى في مداخلة هاتفية مع المذيع "وائل الإبراشي"على قناة دريم الفضائية، إنه سيقدم بلاغاً لدى الشرطة يتهم فيه رامز بتعريض ضيوف برنامجه للقتل، وبتشويه صورة مصر والدول العربية، مطالباً بوقف عرض البرنامج . كما قرَّر رئيس نادي الزمالك معاقبة لاعب الفريق "محمود كهربا"، لظهوره في برنامج "رامز تحت الأرض"، دون استئذان من رئيس الزمالك، بمنع إعارته لأي نادٍ مهما كان المبلغ الذي سيُشترى به اللاعب. 83282298 83282298

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