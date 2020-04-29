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الرياض - رنا عبدالله - عــــاجل .. فاجعة مروعة تهز الكويت .. سيدة تشنق نفسها لهذا السبب الذي صدم كل الكويتيين .. شاهد

أقدمت وافدة من الجنسية النيبالية على شنق نفسها داخل غرفتها الخاصة في محافظة الأحمدي بالكويت وفارقت الحياة.

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وفي التفاصيل، فإن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن حالة انتحار في إحدى مناطق محافظة الأحمدي، فتوجهت دوريات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وعند وصول عناصرها شاهدوا الجثة معلقة.

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وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إن التحقيق الأولي كشف أن الجثة تعود إلى امرأة نيبالية، فيما لم تتضح، حتى الساعة، الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار، وتم رفع الجثة وأحيلت إلى الطب الشرعي، وسُجلت قضية جار التحقيق في ملابساتها.

وخلال فترة حظر التجوال التي يشهدها الكويت سُجلت عدة حالات انتحار وجرائم قتل.

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