شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة "عرب ايدول" الفنانة دنيا بطمة .. شاهدو الفضيحة الأخلاقية التي وقعت فيها اليوم .. وكيف تصرف زوجها عندما تم استدعائه إلى قسم الشرطة ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القت الشرطة القضائية بالمغرب القبض على الفنانة الشهيرة دنيا بطمة وشقيقتها بعد تورطهم بفضيحة اخلاقية تمثلت بالتشهير والابتزاز ونشر صور جنسية لفنانات ومشاهير في احد الخسابات على منصة السوشال ميديا



وقالت وسائل اعلام مغربية ان الشرطة القضائية القت القبض على الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ، على خلفية تورطهم بالوقوف خلف حساب "حمزة مون بيبي" الشهير بنشر صور جنسية للمشاهير .

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وبحسب تلك الوسائل فقد استدعت الشرطة "محمد الترك" ، زوج الفنانة دنيا بطمة ، للاستماع لاقواله حول التهمة الموجهة لزوجته .



وكشفت مصادر مطلعة حسب موقع "أخبارنا"، أنه تم التحقيق مع"ترك" حول مدى معرفته وعلمه بـ"تورط" زوجته دنيا باطمة بالوقوف وراء الحساب المشبوه.

فيما قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش ، إطلاق سراح الفنانة المغربية على ذمة التحقيقات وتحديد 10 فبراير 2020 كتاريخ لأولى جلسات المحاكمة.



وأوضح مصدر مطلع أن الفنانة تتابع بتهمتي "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".

كما قرر قاضي التحقيق أن تؤدي الفنانة المذكورة وشقيقتها كفالة مالية قدرها حسب بعض المصادر، 40 مليون سنتيم (30 مليون للفنانة و10 لشقيقتها ابتسام).

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد نالت شهرة واسعة بعد مشاركتها في الموسم الأول لبرنامج عرب ايدول ، وحصولها على المركز الثاني .

وتزوجت الفنانة المغربية على السعودي " محمد الترك " ، والد الفنانة " حلا الترك " ، واتهمت في حينها بأنها خربت بيت الترك ، ودفعته لتطليق زوجته الاولى .