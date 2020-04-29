شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دراسة بريطانية - ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق مع هيفاء وهبي؟! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية دراسة حول تأثير المرأة الجميلة على الرجل إذا ما تواجد معها.

وأضحت دراسة أجرتها جامعة "فالنسيا" الإسبانية أن قضاء أكثر من 5 دقائق مع امرأة جميلة، يؤدي إلى ارتفاع معدل هرمون "الكورتيزول" في الدم، مما يؤثر على صحة الرجل لأنه الهرمون المسؤول عن الإجهاد للجسد.

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ولفت الخبراء إلى أن نظام دماغ الرجل يصاب بالخلل لدقائق وربما لساعات عندما يشاهد امرأة جميلة.

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واشارت دراسة أجرتها جامعة "أوسلو" النرويجية أن رؤية المرأة الجميلة تماثل تعاطي المورفين!

وأجرت الجامعة تجربة على 30 رجلاً لمعرفة تأثير صور النساء الجميلات على دماغ الرجل، فعرضت عليهم صوراً لنساء جميلات لمدة 5 ثوان، ثم طالبوهم بتقييم جمال كل واحدة.

وفي الجزء الثاني من التجربة منح الرجال الذين حصلوا على المورفين وجوه النساء التي أعجبتهم علامات مرتفعة، وزادت رغبتهم في مشاهدتهن والنفور ممن لم تعجبهم.

وأوضح الخبراء أن الرجل يأخذ قرارات متهورة عندما يكون بصحبة امرأة جميلة وذلك نتيجة لتجربة أجريت على 96 فرداً من الشباب والشابات أثناء التزلج، ولوحظ إقدام الشباب على

وأكّدت "إكسبيريمونتل" أن الأداء الوظيفي للرجال الذين يجالسون نساء جذابات يقلّ عمن يجالسون نساء لا يجدونهن جذابات.