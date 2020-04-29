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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. كورونا يتفشى في صنعاء.. وكالة تكشف تفاصيل أكثر من حالة مؤكدة وبيان أممي يحذر أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة.. تفاصيل

كشفت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، عن وجود أكثر من حالة إصابة مؤكدة على الأقل، بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ونقلت الوكالة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن ” هناك أكثر من حالة مؤكدة على الأقل في العاصمة صنعاء”. مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية تنفي ذلك.

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وأوردت الوكالة في تقريرها الموسوم ب” ما زال لغزا.. اليمن يكافح لرصد كوفيد-19 وسط ويلات الحرب” تفاصيل عن الفجوة المعلوماتية التي جعلت فيروس كورونا في اليمن أشبه باللغز نتيجة قصور المعلومات وضعف أجهزة الترصد الوبائي.

وكانت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في محافظة حضرموت أعلنت شفاء الحالة الوحيدة المؤكد إصابتها بكورونا في مديرية الشحر، إلا أن المخاوف من تفشي الوباء لا تزال قائمة.

بيان أممي : حذرنا من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة – تفاصيل



وفِي ذات السياق عبرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن مخاوفها البالغة من وجود فيروس كورونا في اليمن ومن إمكانية انتشاره السريع، رغم الإعلان عن وجود حالة واحدة فقط مؤكدة مخبريا.

وحذر بيان صادر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، من أن فيروس كورونا قد يكون انتشر في البلاد، من دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، مؤكدا أن العوامل كلها لانتشاره بسرعة موجودة.

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، قولها: “حذرنا منذ أول إصابة بكورونا من أن الفيروس موجود الآن في اليمن، وقد ينتشر بسرعة”.

وأضافت: “العوامل كلها موجودة هنا، حيث مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل”.

واكتشفت الحالة الوحيدة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر، محافظة حضرموت (شرقي البلاد)، في العاشر من إبريل الجاري، قبل أن يتم الإعلان رسميا، أمس الاثنين، عن شفائها وعدم تسجيل أي حالة إصابة للمخالطين لها حتى الآن.

وبحسب المسؤولة الأممية فإنه “استنادا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور 17 يوما منذ إعلان الحالة الأولى (في اليمن)، تحذر الوكالات من أن هناك احتمالا حقيقيا جدا أن يكون الفيروس قد تم انتشاره من دون اكتشافه أو التخفيف من حدته داخل المجتمعات المحلية”.

وشددت غراندي على ضرورة إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم.

ولفت البيان إلى أن الإعلان عن أي تهديد محتمل للأمن الصحي العالمي وإدارته، بما في ذلك الأمراض هو مسؤولية تقع على عاتق السلطات اعتمادا على اللوائح الصحية الدولية (المادة السادسة).