شكرا لمتابعة خبر عن الامم المتحدة تصعق الرئيس هادي والملك سلمان وتعلن رسميا هذا الخبر الصادم الذي هز اركان الشرعية واثار جنون دول التحالف، لكنه جعل الحوثي والمشاط يطيرون فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الامم المتحدة تصعق الرئيس هادي والملك سلمان وتعلن رسميا هذا الخبر الصادم الذي هز اركان الشرعية واثار جنون دول التحالف، لكنه جعل الحوثي والمشاط يطيرون فرحا

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كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة تصعق الرئيس هادي والملك سلمان وتعلن رسميا هذا الخبر الصادم الذي هز اركان الشرعية واثار جنون دول التحالف، لكنه جعل الحوثي والمشاط يطيرون فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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