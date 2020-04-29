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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست في السعودية..عصابة اجرامية مسلحة تهز وجدان كل اليمنيين وتبكيهم من شدة القهر..شاهد كيف اقتحمت منزل شابة يمنية وقامت بعمل اجرامي فاضح ومحرم شرعا

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