اجتماع بتعز يناقش آلية تحصيل الموارد الزكوية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد ،اليوم ، برئاسة وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، آلية تحصيل الموارد الزكوية بالمحافظة ،وتداخل التحصيلات بين مديريات المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وشدد وكيل محافظة تعز في الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية والواجبات الزكوية والموارد المالية والشئون المالية والادارية والمتابعة بديوان عام المحافظة والخدمة المدنية والشؤون القانونية ومدراء عموم المديريات وفروع مكاتب الواجبات بمديريات المدينة ،على ضرورة تحصيل الواجبات الزكوية وتوريدها والزام الجميع بتسديدها وضبط المخالفين..معتبراً ان الواجبات الزكوية اهم مورد للسلطة المحلية والمديريات في ظل شحة الموارد الاخرى بسبب الحرب والحصار .

واكد على اهمية ،تكاتف الجميع والعمل كفريق واحد بالتنسيق مع المديريات والمحافظة لانجاح عملية التحصيل والتوريد بحسب القانون واللوائح المنظمة للتحصيل ، وكذا التنسيق بين فروع مكاتب الواجبات في المديريات مع الادارة العامة للواجبات الزكوية خصوصا فيما يخص كبار المكلفين .

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من المالية والموارد المالية والواجبات الزكوية والشؤون القانونية بتحديد كبار المكلفين في المحافظة، والتعامل معهم بشكل قانوني في عملية تحصيل الايرادات الزكوية وفقا للقانون ،و تكليف وكيل المحافظة لشؤون المديريات في انهاء تداخلات التحصيل بين المديريات واعادة النظر في التعيينات والتكليفات الصادرة في ادارة الواجبات في المديريات بالتنسيق مع الادارة العامة للواجبات بالمحافظة.