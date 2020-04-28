شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يدشن المساعدة النقدية للأسر المتضررة من السيول في عدن ولحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر،اليوم، المساعدة النقدية العاجلة لنازحي المحافظة المتضررين من هطول الامطار في مخيمات عدن ولحج.



واوضح المحافظ ، ان إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه 31 واحد وثلاثين مليون ريال ،استفاد منه 3100 اسرة نازحه في عدن ولحج..مؤكدا أهتمام السلطة المحلية بكافة ابناء المحافظة وعلى وجه الخصوص النازحين الذين شردتهم من ديارهم ميليشات الحوثي..موجها المعنيين بمتابعة ومعالجة أوضاع النازحين في كافة المخيمات.

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