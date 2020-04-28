شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالإنتقالي : إنتصارات الضالع لبنة من لبنات إستعادة دولتنا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد محمد با معلم، أن الإنتصارات التي تحققها القوات الجنوبية في الضالع هي لبنة من لبنات إستعادة الدولة الجنوبية .

وقال بامعلم في تغريدة له بتويتر، "إن الإنتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة الجنوبية البطلة في جبهات العزة والكرامة (الضالع) لهي لبنة من لبنات إستعادة دولتنا الجنوبية". Advertisements واضاف "نُحيي ابطالنا الأشاوس في جبهات القتال بضالع الصمود والإنتصارات،فهم محل فخرنا واعتزازنا بقواتنا الجنوبية أمام العالم" . وافادت الأنباء الواردة من الضالع، أن القوات الجنوبية أحكمت سيطرتها الكاملة على قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء شمال غرب الضالع وتحاصر المليشيات في قطاع حبيل يحيى، بعد أن قطعت خط الإمدادات القادم من الحشا .

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