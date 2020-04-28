ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2020 وهي كالتالي :

أسر المشرف الأمني الحوثي لمديرية جبلة في محافظة إب خلال مواجهات مع الجيش بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/476437/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/476457/ مركز الأرصاد يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء https://www.elyamnelaraby.com/476484/ متحدث الانتقالي: نساند دعوة التحالف لعودة الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/476503 متحدث محور الضالع يُعلن السيطرة الكاملة على قطاع الثوخب https://www.elyamnelaraby.com/476497/ مُحلل سياسي: الشرعية في موقف صعب عسكريا وشعبيا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/476505/ الزعتر: تحاول قطر وتركيا وإيران إجهاض مرحلة مهمة بتاريخ العمل العربي وهو التحالف https://www.elyamnelaraby.com/476519/ بن بريك : الإصلاح والرشاد هما فرعان لتنظيم الإخوان الدولي https://www.elyamnelaraby.com/476541/ جوها يؤكد أن إعادة الإنتشار وفق إتفاق ستوكهولم هو مفتاح السلام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/476542/ عدن .. تقرير حديث يكشف أسباب حالات الوفاة الأخيرة في المنصورة https://www.elyamnelaraby.com/476549/ هشام الجابري يتحدث عن ظروف رحلة قافلة الإغاثة الحضرمية إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/476559/ العولقي : مخطط الإخوان يستهدف علاقة السعودية والإمارات https://www.elyamnelaraby.com/476565/

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