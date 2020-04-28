شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. قرارات جديدة وعاجلة صادرة عن الملك سلمان ( نصها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم، الثلاثاء، ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء .

وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم كالتالي:

أولاً :

تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم ( 490 ) وتاريخ 12 / 11 / 1437هـ، ورقم (720 ) وتاريخ 28 / 12 / 1438هـ، ورقم ( 257 ) وتاريخ 16 / 5 / 1440هـ، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ( سابقاً ) وكل من : وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثانياً :

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث من الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم استكمال إجراءات في شأنه.

رابعاً :

تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي .

سابعاً :

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي .

ثامناً :

الموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية .

تاسعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد .

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عاشراً :

تعيين معالي الدكتور / عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، ومعالي الدكتور / بندر بن محمد حجار، ومعالي الدكتور / محمد بن علي آل هيازع، ومعالي الدكتورة / إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

حادي عشر :

الموافقة على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

ثاني عشر :

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض برئاسة الدكتور / عبدالعزيز بن خالد الحمودي، وعضوية كل من : الدكتور / عايض بن هادي العتيبي، والدكتور / سعد بن محمد الرشيد .

ثالث عشر :

الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين .

رابع عشر :

الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية .

خامس عشر :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي :

ـ ترقية عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة ( كبير مفوضي إفتاء ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .

ـ ترقية سعيد بن صالح بن سعيد الشهراني إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود .

ـ ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة ( مدير عام إدارة الموارد البشرية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .

ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن حمد الصقيهي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .

ـ ترقية محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة ( رئيس بلدية محافظة القطيف ) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية محافظة القطيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

ـ ترقية سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة ( مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ـ ترقية رياض بن عبدالمحسن بن محمد المانع إلى وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها .