شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات مباشرة من الحرم المكي تظهر كيف التزم المصلون بإجراءات التباعد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عرضت فضائية «روسيا اليوم» قبل قليل مقطع فيديو يرصد التزام المصلين المسموح لهم بأداء صلاة التراويح داخل المسجد المكي بمسافة التباعد، وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازًا من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر موافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين خلال شهر رمضان.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بالمملكة العربية السعودية، حتى مساء اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 20 ألف إصابة، فيما بلغت الوفيات داخل المملكة 152 حالة وفاة.
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