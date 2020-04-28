شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الجسمي يشن هجوما عنيفا على برنامج رامز جلال " ليش 7 مليون ريال لممثلة تتهزأ نص ساعة وتمشي ؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي هجوما حادا ضد مقالب الفنان المصري رامز جلال وآخرها “رامز مجنون رسمي”، موضحا أنه يتم اتباع نفس الإجراءات كل عام ضد تلك المقالب ولا يتم إيقافه .

وقال الجسمي في مقطع نشره على حسابه عبر “سناب شات ” ، إن مجموعة من المحامين فى مصر تقوم كل مرة بتقديم بلاغات للنائب العام لإيقاف هذه البرامج ولا يتم اتخاذ أي إجراء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وتابع الجسمي قائلا: “تخيلوا البارحة حلقة ياسمين صبري.. مليونين دولار (سبعة ونص مليون ريال أو درهم.. ليه لممثلة في حلقة نص ساعة تتهزأ وتمشي”.



الجسمي يشن هجوما على برنامج رامز



حيث أبدى استياءه من المبالغ الفائقة التي تهدر في تكاليف البرنامج وأجور الضيوف الذين يقبلون بمثل هذه البرامج لكي يتم الاستهزاء بهم، وزعم أن ياسمين صبري تقاضت مليوني دولار مقابل حلقة الأحد الماضي.