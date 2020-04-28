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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحفين واسعين لقوى العدوان في محافظتي مأرب والضالع.
وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن ابطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحفين لقوى العدوان في مأرب والضالع استمرا من صباح حتى الظهر وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم.
كما أكد وقوع العشرات من قوى العدوان في الأسر واغتنام أسلحة متنوعة خلال التصدي للزحفين.
كانت هذه تفاصيل خبر ابطال الجيش واللجان يتصدون لزحفين بمأرب والضالع وأسر العشرات من المرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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