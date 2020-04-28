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عدن - ياسمين التهامي - الخارجية الصينية : يخرجون عن صمتهم ويصدرون تصريح عاجل وصادم ضد "أمريكا" تفاصيل طارئة !

دعت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، المسؤولين الأمريكيين إلى التوقف عن “مهاجمة” الصين، بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتركيز على جهود التعاون الدولي لمكافحة الفيروس عالميا.

ورد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ، على الانتقادات الأمريكية بشأن ضعف شفافية الصين حول فيروس كورونا، قائلا: “يجب أن يكون واضحا لبعض الأمريكيين هذا الأمر: الصين ليست عدو أمريكا. يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف معا للفوز في المعركة ضد الفيروس”.

جديد اب برس

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وأضاف: “الاستمرار في مهاجمة وتشويه الصين لن يُعيد الوقت الضائع أو الأرواح المفقودة. نأمل أن يحترم هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة الحقائق والعلوم والتوافق الدولي. عليهم التوقف عن مهاجمة الصين وإلقاء اللوم عليها، والتوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، والتركيز بشكل أكبر على الاحتواء المحلي والتعاون الدولي”.

وتابع شوانغ بالقول إنه يجب على المجتمع الدولي أن “يتكاتف معا للتعاون، بدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض أو حتى المطالبة بالتعويض”، مشيرا إلى التقارير التي تفيد بأن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس قدموا تشريعا الأسبوع الماضي يسمح للأمريكيين بمقاضاة الحكومة الصين بسبب معلومات خاطئة عن كورونا.