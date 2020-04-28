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عدن - ياسمين التهامي - بعد أن روج له ترامب… دواء يثبت فشله في علاج كورونا ويودي بحياة الكثيرين .. تفاصيل !

كشفت تجارب العلاج على دواء “هيدروكسي كلوركين” لعلاج مرضى كورونا في أمريكا فشلا كبيرا.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أثبتت التجارب فشل دواء الملاريا “هيدروكسي كلوروكين”، الذي روج له الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، في علاج فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الوكالة إنه بعد تحليل بيانات 368 مريضا تناولوا “هيدروكسي كلوروكين”، رصد الباحثون الأمريكيون وفاة 28% من المرضى الذين تناولوا العقار دون مضاد حيوي (إزيثروميسين)، بينما توفي 22% ممن شمل علاجهم العقار مع المضاد الحيوي، ما يعني وفاة 50% من الذين حصلوا على الدواء، مقابل وفاة 11% ممن حصلوا على الرعاية الروتينية فقط. جديد اب برس Advertisements ​ ونقلت الوكالة عن الباحثين قولهم إن “العقار لم يُحدث أي فرق في الحاجة إلى جهاز تنفس، كما أنهم يتوقعون أن يكون الدواء قد سبب أضرارا في أعضاء أخرى”. وقالت المديرة الطبية للسيطرة على العدوى والوقاية منها في جامعة ويسكونسن- ماديسون، نازيا صفدار: “أعتقد أننا محبطون”. وأضافت “الكثير من المرضى سألوا عن العقار بعد أن روج له الرئيسي الأمريكي”. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الماضي أن بلاده بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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