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عدن - ياسمين التهامي - خطير وهام" بعد تصريحات ترامب بشأن الحقن بالمعقم تفاصيل صادمة !

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذهولا في الأوساط العلمية، بتصريحاته حول احتمال حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، رغم أنه عاد لليقول إنه كان يتحدث “بسخرية” عن هذه المسألة.

وقال ترامب يوم الخميس، في المؤتمر الصحفي اليومي حول كورونا في البيت الأبيض، “أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟”.



وأضاف “هو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام”.

سببت آراء الرئيس احراجاً شديداً للطبيبة ديبورا بيركس عضو خلية الأزمة في البيت الأبيض بشأن الفيروس واستنكارا واسعا لدى الأوساط العلمية.

جاء ذلك بعد عرض دراسة لا تزال أولية تفيد بان فيروس كورونا المستجد يضعف في اجواء حارة ورطبة وكذلك تحت أشعة الشمس.

وإلى جانب المعقمات، تحدث ترامب أيضا عن “الأشعة فوق البنفسجية” أو “ضوء قوي جدا” يمكن توجيهه إلى “داخل الجسم” لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب “فرانس برس”، اضطرت الشركة المصنعة للمعقمات “ليسول” التي يستخدمها عشرات ملايين الأمريكيين الى إصدار بيان خطي “بسبب التكهنات الكثيفة والتداول على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت “منتجاتنا المعقمة يجب الا تستخدم بأي ظرف كان في جسد الإنسان (سواء كان بالحقن أو التناول أو أي وسيلة أخرى)”.

وقال الطبيب فين غوبتا خبير الصحة العامة المتخصص بالرئتين والعناية المركزة لمحطة “ان بي سي”، “فكرة حقن الجسم أو شرب أي نوع من أنواع المواد المنظفة غير مسؤولة وخطرة. إنها طريقة يلجأ إليها كثيرا الأشخاص الراغبون بالانتحار”.

جديد اب برس

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