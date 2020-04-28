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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 29-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 28-4-2020? عاااجل " انقلاب مباغت و فوضى عارمة تجتاح جميع شوارع العاصمة عدن.. واسقاط صورة الملك سلمان و ولي العهد من الشوارع.. شاهد ! مصادر موثوقة الان تقول لموقع يمني بوست الإخباري ان مسلحين من الإنتقالي يمزقون صور الملك سلمان في جولة كالتكس خيث قال المصدر الذي لم يتمكن من تصوير الموقف ان الانتقاليين أنزلوا صور خادم الحرمين الشريفيين و ولي العهد وتم تمزيقها ودعسها

وتعم فوضى عارمة الان في عدن والشوارع تمتلئ بالمسلحين جديد اب برس Advertisements ​

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