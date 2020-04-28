شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘محمد آل جابر’’ سفير المملكة السعودية ينقل قبل قليل هذا الخبر الصادم بشأن تمرد الانتقالي في عدن .. تفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‘‘محمد آل جابر’’ سفير المملكة السعودية ينقل قبل قليل هذا الخبر الصادم بشأن تمرد الانتقالي في عدن .. تفاصيل صادمة !

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن اتفاق الرياض يمثل حلاً عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية. وتابع عبر حسابه على موقع تويتر أن بيان التحالف بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن يأتي إثر اعلان المجلس الانتقالي تأكيداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دوليًا، ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق. جديد اب برس Advertisements ​

وختم تغريداته بالقول: لطالما حرصت المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن على الشعب اليمني الشقيق، وتعمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق و على تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ، وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‘‘محمد آل جابر’’ سفير المملكة السعودية ينقل قبل قليل هذا الخبر الصادم بشأن تمرد الانتقالي في عدن .. تفاصيل صادمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.