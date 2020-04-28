شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطوارئ" انقلاب عسكري يحدث الآن في اليمن.. ومروحيات تنفذ عمليات إنزال جوي وإعلان حالة الاستنفار القصوى تفاصيل طارئة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة الطوارئ" انقلاب عسكري يحدث الآن في اليمن.. ومروحيات تنفذ عمليات إنزال جوي وإعلان حالة الاستنفار القصوى تفاصيل طارئة !

كشف مصدر حكومي يمني، عن مخطط إماراتي وشيك للانقلاب على السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، جنوبي البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية عن المصدر الحكومي قوله إن “الإمارات تعمل على زعزعة استقرار سقطرى والدفع لصدام دموي تزامنا مع تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم منها”.

وأضاف أن الإمارات وظفت أكثر من 270 عنصرا تم تدريبهم بأبوظبي وجهزت سفينة وقوارب ومروحيات لتنفيذ عمليات إنزال لتنفيذ تمرد بسقطرى.

جديد اب برس

Advertisements

​



وأشار المصدر إلى أن أبوظبي دربت 54 عنصراً على قيادة المروحيات، وأنها حاولت شراء ولاء 13 ضابطا بارزا بالجيش للانقلاب على السلطة المحلية، لكنها فشلت.

وكشف أن الإمارات تنظم رحلة جوية مدنية أسبوعية تدعي أنها إغاثية، لكنها في الحقيقة تستخدمها لنقل مليشياتها إلى سقطرى، على حد قوله.

في سياق متصل، أعلن أركان اللواء الأول مشاه بحري ناصر قيس التمرد، الكامل داخل اللواء في سقطرى ورفض تسليم اللواء للقائد الجديد.

وهدد أركان اللواء أول مشاة بحري المقال، بإسقاط كل مؤسسات الدولة في محافظة سقطرى جنوبي البلاد.

وردا على تلك التهديدات وجهت السلطة المحلية في سقطرى الوحدات الأمنية والعسكرية برفع حالة الإستنفار والاستعداد لأي طارئ.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد أعلن مساء 25 أبريل/نيسان الإدارة الذاتية للمناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد.

كما أعلن المجلس في بيان صدر عن رئيسه عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ العامة في عدن والمحافظات الجنوبية، وتكليف القوات التابعة للمجلس بالتنفيذ اعتبارا من يوم السبت، واتهم الزبيدي في بيانه الحكومة اليمنية بعدم القيام بواجباتها.



وفي ردها على هذه الخطوة، أعلنت سلطات ست محافظات يمنية جنوبية -من أصل ثماني محافظات- رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكما ذاتيا على جنوب البلاد.

وعبرت سلطات المحافظات في حضرموت وشبوة والمهرة وأبين وسقطرى ولحج في بيانات متلاحقة رفضها إعلان الانتقالي الجنوبي، وتمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.