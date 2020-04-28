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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" سفارة اليمن في الرياض تصدر البيان التالي !

قالت السفارة اليمنية في الرياض، إنها " تتابع عن كثب ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاع الجالية في المملكة العربية السعودية ووجود حالات إنسانيه بين الرعايا اليمنيين تستدعي مد يد العون لهم".

وأكدت السفارة في بيان لها القيام "بمسئوليتها في رعاية أبناء الجالية اليمنية بالمملكة وتقديم الرعاية لهم في ضوء توجيهات وزارة الخارجية والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

جديد اب برس

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وأوضحت أنها لم تتلق " أي شكاوى أو اتصالات من قبل الرعايا اليمنيين باستثناء حالات محدودة تم التعامل معها في وقتها"، مضيفة انها " عملت على وضع آلية منظمة بالتنسيق مع القنصلية العامة بجدة ومسئولي الجالية اليمنية في جميع مناطق المملكة لمتابعة أي حالات إنسانية تحتاج للمساعدة وقد قام عدد منها بمواجهة العديد من الحالات الإنسانية وبمبادرتها الذاتية"، حسب البيان.

وأشارت إلى أن "جميع ما يخصها من أنشطة وفعاليات مساندة للجالية ستنشر عبر مواقعها الرسمية على الانترنت وفيسبوك وتويتر".

نص البيان

تؤكد سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أنها تتابع عن كثب ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاع الجالية في المملكة العربية السعودية ووجود حالات انسانيه بين الرعايا اليمنيين تستدعي مد يد العون لهم.

وفي هذه الصدد تود السفارة أن تؤكد أنها تقوم بمسئوليتها في رعاية أبناء الجالية اليمنية بالمملكة وتقديم الرعاية لهم في ضوء توجيهات وزارة الخارجية والقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

كما تؤكد السفارة عدم تلقيها أي شكاوى أو اتصالات من قبل الرعايا اليمنيين باستثناء حالات محدودة تم التعامل معها في وقتها.

وتود السفارة التوضيح أنها عملت على وضع آلية منظمة بالتنسيق مع القنصلية العامة بجدة ومسئولي الجالية اليمنية في جميع مناطق المملكة لمتابعة أي حالات إنسانية تحتاج للمساعدة وقد قام عدد منها بمواجهة العديد من الحالات الانسانية وبمبادرتها الذاتية.

وتؤكد السفارة اليمنية بالرياض أن جميع ما يخصها من أنشطة وفعاليات مساندة للجالية ستنشر عبر مواقعها الرسمية على الانترنت وفيسبوك وتويتر