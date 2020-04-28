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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" معارك عنيفة اندلعت بين لواء الأماجد مسنودا بقوة من المقاومة من جهة ومسلحي الحوثيين تفاصيل !
تمكنت قوات عسكرية تتبع لواء الأماجد من السيطرة على مواقع كانت يسيطرعليها الحوثيين في مديرية مكيراس التابعة إداريا لمحافظة البيضاء.
وقال مصدر عسكري أن معارك عنيفة اندلعت عصر الثلاثاء بين لواء الأماجد مسنودا بقوة من المقاومة من جهة ومسلحي الحوثيين من جهة أخرى في مديرية مكيراس.
جديد اب برس
وأكد المصدر تمكنت قوات لواء الاماجد من السيطرة على عددا من مواقع الحوثيين في مديرية مكيراس بما فيها موقع إرسال المتواجد في قرية آل عمار.
وأشار المصدر إلى أن المعارك لاتزال متواصلة في جبهة مكيراس وجبهة الحازمية بمديرية الصومعة، لافتا إلى سقوط عدد من قتلى وجرحى في صفوف الحوثي وتكبدهم خسائر كبيرة.
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