شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي عدنان الشوافي يكشف عن’’ظاهرة فلكية‘‘ستحدث في هذا الموعد القريب ..والعالم يترقب بحذر شديد أما كارثة مرعبة او عبور آمن دون أي تهديد على الأرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/28 الساعة 08:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت الجمعية الفلكية اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل إقتراب كويكب من الأرض يوم غدا الاربعاء.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، مدير العلاقات الخارجية بالجمعية الفلكية اليمنية، في بيان، له إن الكويكب (52768) OR2-1998 سيكون غدا الأربعاء، الموافق 29 ابريل الجاري في أقرب مسافة له من الأرض حوالي 6.3 مليون كيلومتر.

وبين الشوافي بأن هذه المسافة تعادل 16 مرة المسافة بين الأرض و القمر، و هي مسافة كبيرة لعبور آمن دون أي تهديد متوقع للكويكب على الأرض.

وأشار الى أن مرور هذا الكويكب فرصة لهواة الفلك لرصده بالتلسكوبات حيث يقدر العلماء قطره ما بين 1.8 كيلومتر و 4.1 كيلومتر (الكويكب غير منتظم الشكل).

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ولفت إلى أن الكويكب (1998 OR2) يدور حول الشمس مرة كل حوالي 3 سنوات و ثمانية أشهر و مداره البيضاوي على مسافة ما بين (1.02~3.75) وحدة فلكية، ما يعني أنه عندما يكون في حضيضه المداري يكون في أقرب مسافة له من مدار الأرض حول الشمس.

ونوه بأنه لكي يكون قريب من الأرض يفترض أن يتزامن تواجد الكويكب في حضيضه المداري مع تواجد الأرض قرب تلك المنطقة، و لا يتزامن ذلك إلا في بعض السنوات و بناء على بيانات الحركة المدارية للكويكب “عن ناسا”.

وتوقع بأن يتكرر الاقتراب للكويكب من الأرض خلال القرن الحالي في السنوات (2031، 2042، 2068، 2079، 2090) إلا أن الاقتراب للكويكب في القرن الحالي لن يكون أقرب من اقترابه من الأرض هذه السنة 2020 ( 6.3 مليون كيلومتر)، إلا في سنة 2079، حيث من المتوقع أن يقترب الكويكب من الأرض الى مسافة أقل من ثلث مسافة اقترابه الحالي.

وكان دار التقويم، أعلن، عن بلوغ كوكب أورانوس المعروف بـ"العملاق الجليدي" إلى أبعد نقطة من كوكب الأرض يوم الأحد الماضي، في ظاهرة تتكرر مرة واحدة في كل عام، ضمن ظاهرة فلكية تعرف بالاقتران الخارجي لكوكب أورانوس مع الشمس.

وتتكرر الظاهرة مرة كل عام في شهر أبريل، وخلالها تكون مراكز الشمس والأرض وكوكب أورانوس على خط واحد مستقيم، علمًا بأن الشمس ستكون في المنتصف بين كوكبي أورانوس والأرض، ولن يكون بمقدور جميع سكان العالم ملاحظتها.