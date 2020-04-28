الرياض - رنا عبدالله - كأنهما حوريات الارض!.. شاهد حفيدتا الفنانة ”هيفاء وهبي“ تخطفان الانظار بجمالها الذي يفوق الخيال ‘‘صورة صارخة‘‘

2020/04/28 الساعة 11:50 مساءً ( المراسل اليمني)

خطفت حفيدتا الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الأنظار إليهما خلال شهر رمضان، وذلك عبر صور ومقاطع مصورة طريفة لهما.

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وشاركت زينب فياض والدة الطفلتين الصور والمقاطع عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، أمس الأحد، والتي تبيّن تنكرهما في شخصيتي “بكيزة وزغلول” من المسلسل المصري الشهير في ثمانينيات القرن الماضي، من بطولة إسعاد يونس وسهير البابلي.

وحرصت فياض على توجيه تحية كبيرة للفنانة إسعاد يونس.

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