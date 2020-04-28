شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العولقي : مخطط الإخوان يستهدف علاقة السعودية والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن مخطط تنظيم الإخوان الدولي يستهدف ضرب العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

Advertisements وقال العولقي في تغريدة له بتويتر، "مخطط إخوان اليمن ومعهم إخوان السعودية: استهداف علاقة الرياض بابوظبي" .. مشيراً إلى التحريض على التواجد السعودي في الجنوب بعد سنوات من التحريض على التواجد الإماراتي . واضاف "وأخيرا محاولات الوقيعة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي وقيادة التحالف. مخطط يهدف لتقويض التحالف وشركاؤه فلا تخدموا مكائد الإخوان"

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