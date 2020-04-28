العوج يناقش مع البنك الدولي عقد لقاءات فرعية لتعزيز دور الحكومة الرقابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ،اليوم، مع المديرة الإقليمية في مصر و اليمن و جيبوتي للبنك الدولي مارينا ويس و المديرة القطرية للبنك في اليمن رجاء قطان ، سبل متابعة نتائج و مخرجات اجتماع مراجعة المحفظة السابق بين الحكومة اليمنية و البنك الدولي.



كما ناقش الوزير العوج مع المديرة الاقليمية للبنك الدولي عبر الاتصال المرئي ، ترتيب عقد لقاءات فرعية و فنية بين الوزارات المختصة و فرق البنك من لتصميم و اعداد مقترحات متكاملة و تعزيز دور الحكومة الرقابي و الاشرافي و اشراك المؤسسات الوطنية الكفؤة في تنفيذ مشاريع المحفظة القادمة للبنك في مجال التعليم و الطرق و الحماية الاجتماعية و إعادة تأهيل الموانئ و المياه و الصرف الصحي و مواجهة كوارث السيول.

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واكد العوج ، على اهمية دعم قطاعات البنية التحتية من اتصالات و تقنية معلومات و كهرباء كقطاعات أساسية في تسهيل الوصول إلى التعليم عن بعد و تقديم الخدمات الصحية المتكاملة..مشيداً بجهود البنك الدولي لاعتماد مشروع مكافحة الجراد و تحسين سبل عيش المزارعين و الذي تم اعتماده مؤخراً والذي سينفذ عبر منظمات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان تسيير لكل مشروع على حدة بمشاركة كل من البنك الدولي و الوزارات المعنية والجهات الخارجية المنفذة للمشاريع.

من جهتها ، اكدت مارينا ويس ،توجه البنك الدولي لدعم جهود التعافي و التنمية الاقتصادية في اليمن مع الأوليات الوطنية و متطلبات الحكومة خصوصا في المياه و الصرف الصحي ومواجهة كوارث السيول و النقل و التعليم