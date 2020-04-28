شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة .. بدء دورة تدريبية لإدارة المخلفات الطبية بمستشفى الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة اليوم فعاليات الدورة التدريبية لإدارة المخلفات الطبية التي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة للعاملين الصحيين على مدى 3 أيام بدعم من منظمة الصحة العالمية تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ المحافظة.

وتهدف الدورة الى تعريف المشاركين من مستشفيي الغيضة المركزي وقشن الريفي بكيفية إدارة المخلفات الطبية أثناء العمل والتخلص منها بالطرق الصحيحة ووضعها في الاماكن المخصصة لها لتجنب مخاطر العدوى وانتشار الأمراض. وفي التدشين شكر نائب مدير مستشفى الغيضة للشؤون الفنية د. سالم عيسى القميري الحاضرين والجهات المنفذة والداعمة للدورة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة بالمحافظة. Advertisements فيما أشار د. نعمان عبدالرزاق بن عويض مدير إدارة الخدمات الطبية بمكتب الصحة - المنسق الميداني لمنظمة الصحة العالمية - إلى أن الدورة جاءت لغرض التخلص الآمن وفرز نفايات المستشفى حسب الفئات المخصصة لها لتجنب مصدر العدوى في المستشفيات المستهدفة (الغيضة - قشن). وثمن مدير مستشفى قشن الريفي د. محمد شلال الأخوة في مكتب الصحة ومستشفى الغيضة والجهات الممولة للدورة ، متمنياً للمشاركين الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما تلقوة من معارف على الواقع العملي. ويحاضر في الدورة د. عبدالله المعلم و د. صلاح بدر عبد المانع

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