عدن .. تقرير حديث يكشف أسباب حالات الوفاة الأخيرة في المنصورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

كشف فريق الترصد الوبائي بعدن في تقرير له اليوم الثلاثاء، عن أسباب حالات الوفاة التي شهدتها مديرية المنصورة بالعاصمة عدن .

وذكر التقرير الذي جاء بعد نزول ميداني للفريق، أن أن اسباب حالات وفاة مواطنين هي الحميات .

وقال التقرير ان الفريق قام بالنزول للوقوف على عدد حالات الوفاة 3 اثنين في بلوك ۳۱ وواحد في كابوتا الحالات المتوفية لم تخالط حالات قادمة من الدول الموبوءة بالكرونا.

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واشار التقرير الى ان الحالات هي حميات اعراضها تتطابق مع التعريف القياسي لحمى الضنك او مرض الشكنجونية.

واوصى التقرير بالتنسيق بين القطاعين المشترك والجهات ذات الصلة لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص شفط المياه الراكدة في احياء وشوارع المديرية بسبب هطول الأمطار.