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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" جريمة تهز عرش الرحن" شاب ووالدتة في عدن !

أقدم شاب عشريني، الاثنين، على قتل والدته في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووقعت الحادثة بحي دار المعلمين بمديرية خور مكسر.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام الجاني -وهو مستأجر منزل في الحي- بقتل والدته، التي تقطن مع أسرته بالمنزل نفسه، وتقطيع جسدها إلى أجزاء صغيرة ولفها داخل حقيبة.

وبعد ساعات من ارتكابه الجريمة ذهب إلى شرطة خور مكسر، وسلّم نفسه للسلطات، التي باشرت التحقيق في الواقعة.



ولم تتوفر معلومات كافية عن الحادثة، إلا أن شهود عيان وسكانا مجاورين لبيت الضحية قالوا إن ابنها قام بقتلها ذبحا قبل أن يقوم بتقطيعها إلى أجزاء.

وأرجع مراقبون الحادثة في عدن إلى انتشار المخدرات، التي تُتهم الامارات بإدخالها إلى المدينة وبقية المحافظات الجنوبية؛ بهدف تدمير الشباب، إضافة إلى ظهور عادات سيئة دخيلة على المجتمع اليمني بصورة عامة، وعدن بصورة خاصة.

جديد اب برس

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