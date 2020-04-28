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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير"هنا قتل علي_عبدالله_صالح و هكذا قتل" قيادي كبير يكشف الحقيقة .. وهذا ماكان تمتلكه قيادة انصار الله قبل مقتله تفاصيل صادمة !

قيادي كبير يكشف الحقيقة .. هنا قتل #علي_عبدالله_صالح و هكذا قتل … وهذا ماكان تمتلكه قيادة انصار الله قبل مقتله

أكد رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الأمة العلامة محمد مفتاح، أن من يزعم بان زعيم المليشيات علي عبدالله صالح قتل بعد أسره فهو كاذب ومفتري ومتقول بالباطل.

جديد اب برس

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وقال مفتاح وهو احد رجال الدين المقربين من قيادة أنصار الله في منشور على حسابه في “فيس بوك” أنه وبحسب معلوماته فإن كل قيادات أنصار الله لم يكونوا على علم بمصير “عفاش” حتى مشرف المجموعة الأمنية الذي اشتبكت مع زعيم المليشيات لم تكن تعلم إلا بعد مقتله، مؤكداً أن هذه هي الحقيقة. وهناك تفاصيل ستأتي في الوقت المناسب والسياق المناسب.

وأضاف مفتاح في منشوره، أنه كان مصدوماً لمقتل زعيم المليشيات “عفاش” أنه حزن لمقتله، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يتم القبض على زعيم المليشيات، وإحالته إلى القضاء ليسمع الشعب إفادته عن اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، وعن مصير ضحايا انقلاب الناصريين. وعن عشرات الملفات الحساسة والشائكة.

وأوضح انه وبعد ان وصلته القصة الحقيقة لمقتل زعيم المليشيات، هي أنه قتل في سياق اشباك مع عدد من الأمنيين أثناء فراره بمديرية سنحان في صنعاء، مشيراً إلى أنه تيقن بأن لله حكمة في نهاية “عفاش”.