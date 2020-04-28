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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" جنود في الشرعية يتعاقبون لمطالبتهم بالعودة الى منازلهم نص العقاب !

طالب المئات من الجنود التابعون للشرعية، يوم الاثنين، قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بالسماح لهم بالعودة لمناطقهم، بعد يأسهم من عدم صرف رواتبهم من قبل الشرعية.

وقالت مصادر عسكرية، إن “قائد المنطقة العسكرية يحيى صلاح داهم مكان تظاهرة الجنود التي أقيمت في بوابة الحافية، بعدد من المدرعات، ووجه قواته لاعتقال المشاركين في التظاهرة ليتم اعتقال العشرات، فيما تمكن عدد منهم من الفرار”.

جديد اب برس

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وقال جندي في التظاهرة التي شارك فيها أكثر من 115 جندي أغلبهم من اللواء السابع إن مرتباتهم منقطعة منذ أشهر، ولم يعد لهم سبب للبقاء في صفوف القتال مع الشرعية أو التحالف، لاسيما بعد أن انشكفت الأهداف الحقيقية، للأخير، وأنهم ليسوا سوى مقاتلين من أجل المال.

